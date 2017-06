Calciomercato Milan, Mendes offre Pepe ai rossoneri

Dopo aver chiuso il colpo André Silva, il Milan potrebbe abbracciare un altro portoghese: ecco Pepe, che l'agente Mendes vuole offrire ai rossoneri.

Archiviato (forse) il caso Donnarumma che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2018, il Milan è intenzionato a continuare con successo la sua campagna acquisti fin qui impreziosita dagli arrivi di Musacchio, Kessié, Rodriguez ed André Silva.

Proprio l'acquisto di quest'ultimo ha rappresentato la cifra più alta spesa dai rossoneri in questo periodo: 38 milioni per strapparlo al Porto, cifra frutto del lavoro sapiente dell'agente Jorge Mendes, pronto ad offrire ai rossoneri anche un altro suo assistito, Pepe.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' infatti, il difensore lusitano sarebbe un colpo per la difesa milanista: operazione condotta in prima persona dal suo potente procuratore che porterebbe a Milano un giocatore di assoluto livello internazionale.

Pepe è stato, fino a poche settimane fa, anche nel mirino dell'Inter che sembrava aver chiuso per il suo acquisto a parametro zero (il contratto con il Real scadrà il prossimo 30 giugno): alla fine non se n'è fatto più nulla, con i nerazzurri che hanno preferito concentrarsi sulla questione allenatore.

L'arrivo di Pepe al Milan porterebbe all'addio inevitabile di Zapata e Paletta, ormai sul piede di partenza: l'obiettivo della società rossonera è quello di rivoluzionare la difesa, reparto che lo scorso anno è andato in difficoltà fin troppe volte.