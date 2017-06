Calciomercato Milan, Locatelli la chiave per arrivare a Conti?

Potrebbe essere Manuel Locatelli l'asso nella manica del Milan per arrivare ad Andrea Conti dell'Atalanta. A breve l'affondo decisivo per Rodriguez.

Ufficializzati gli arrivi di Musacchio e Kessié, il Milan non ha intenzione di fermarsi nel rinnovamento di una squadra che il prossimo anno avrà anche l'impegno dell'Europa League, qualora ovviamente si riuscisse a superare indenni i due turni preliminari estivi.

L'obiettivo di Fassone e Mirabelli è quello di rinforzare la fascia destra con un esterno di spinta è qualità, identikit corrispondente perfettamente ad Andrea Conti: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', l'Atalanta chiede oltre 20 milioni per il suo gioiello, considerato come uno dei giovani più promettenti d'Italia.

Il Milan sembra essere disposto a spingersi fino a 17 milioni, offerta non giudicata soddisfacente dai bergamaschi che hanno avanzato una controproposta: aggiungere il cartellino di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 che nella prossima stagione rischia di non avere molto spazio.

I rossoneri potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, in modo da farlo maturare al meglio in un club così attento ai giovani come l'Atalanta, per poi riacquistarlo nel caso le cose dovessero andare bene.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la prossima settimana potrebbe essere quella buona per l'approdo al Milan di Ricardo Rodriguez: atteso il rilancio rossonero con il Wolfsburg che non si è mai schiodato dall'iniziale richiesta di 15 milioni più 3 di bonus.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', per la fascia destra il Milan tiene d'occhio Aurier del PSG, valida alternativa qualora non si riuscisse a spuntarla su Conti, su cui è vigile anche l'Inter.