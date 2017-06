Calciomercato Milan, incontro con l'Everton per Niang

11:17 Condividi Chiudi

Steve Walsh, 'director of football' dell'Everton, a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera: inglesi interessati a M'Baye Niang.

Il futuro di M'Baye Niang potrebbe essere ancora in Inghilterra. Intorno alle 12.00 una rappresentanza dell'Everton, guidata dal 'director of football' Steve Walsh, è arrivata a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera per discutere dell'attaccante franco-senegalese, rientrato in Italia dopo l'esperienza in prestito al Watford.

Walsh e gli altri rappresentanti dei Toffees sono arrivati nel quartier generale del Milan insieme a Vincenzo Morabito, esperto intermediario internazionale che già a gennaio aveva lavorato per portare Niang in Premier League, anche se il trasferimento al Watford era stato mediato alla fine da Federico Pastorello.

L'attaccante, che ha rifiutato il trasferimento a titolo definitivo al Watford, pronto ad esercitare il diritto di riscatto fissato sui 18 milioni di euro, non rientra nei piani di Montella per la prossima stagione ed è dunque destinato a lasciare il Milan in questa sessione di mercato.

L'articolo prosegue qui sotto

I rossoneri chiedono non meno di 15 milioni di euro per Niang, reduce da un'avventura comunque segnata da alti e bassi. Non è da escludere che tra gli argomenti toccati con l'Everton ci sia anche il futuro di Gerard Deulofeu, che fino al 30 Giugno è però ancora legato al diritto di 'recompra' che il Barcellona ha la facoltà di esercitare.