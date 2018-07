Calciomercato Milan, l'agente di Kjaer: "Nessun contatto recente"

L’agente di Simon Kjaer, Mikkel Beck, spiega a Goal: “Ho sentito le voci che circolano, ma non ho parlato con il Milan di recente”.

Quello di Simon Kjaer è un nome che è stato accostato con sempre più insistenza, negli ultimi giorni, a quello del Milan. Secondo tali rumors, il club rossonero avrebbe individuato nel centrale danese il potenziale sostituto di quel Leonardo Bonucci che, dopo un solo anno di militanza nella compagine meneghina, ha espresso il suo desiderio di tornare alla Juventus.

L’agente di Kjaer, Mikkel Beck, ha confermato come il Milan in passato abbia mostrato interesse per il suo assistito, ma si tratta di un discorso relativo alla scorsa estate, mentre quest’anno non c’è stata da parte del club rossonero alcuna offerta concreta.

Kjaer, che è reduce da un ottimo Mondiale nel quale è stato tra i trascinatori di quella Danimarca che è stata eliminata solo ai rigori dalla Croazia negli ottavi di finale, non vedrà quindi il suo immediato futuro tingersi di rossonero.

“Ho sentito le voci che circolano, ma non ho parlato direttamente con il Milan negli ultimi giorni” ha spiegato Beck a Goal. “Quello che posso dire è che il Milan ha mostrato interesse per Simon la scorsa estate, ma alla fine abbiamo scelto di andare al Siviglia”.

Quello di Kjaer è uno dei nomi più caldi del calciomercato: “Non sono sorpreso da tali voci. Quando un calciatore fa così bene ad un Mondiale, e Simon l’ha fatto da capitano della Danimarca, è normale che vengano fuori certe speculazioni. E’ probabile che anche altri grandi club inizino a pensare a lui”.

Il difensore danese non ha comunque fretta di cercare una nuova squadra: “Simon è felice al Siviglia, gioca in un club che ha grandi ambizioni e in un grande campionato come la Liga. Sta bene, è appena rientrato dopo i Mondiali ed ha appena iniziato la preparazione in vista della prossima annata. Sta lavorando al fine di disputare una grande stagione”.

Il Siviglia esordirà in campionato il prossimo 19 agosto contro il Rayo Vallevano e in precedenza affronterà il Barcellona in Supercoppa di Spagna il 12 agosto.

In Europa ha invece già esordito battendo 4-0 l’Ujpest nel match d’andata del secondo turno preliminare di Europa League, il match di ritorno si giocherà il 2 agosto in Ungheria.