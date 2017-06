Calciomercato Milan, l'agente di Biglia apre: "Vuole lasciare la Lazio"

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, parla così ai microfoni del 'Messaggero': "Il giocatore ha comunicato alla Lazio che vuole andare via".

Dopo quattro stagioni intense e sentite, le ultime due anche con la fascia di capitano al braccio, il destino di Lucas Biglia sembra lontano dalla Lazio, adesso più che mai. Il giocatore argentino, come rivelato dall'agente Enzo Montepaone ai microfoni del 'Messaggero', andrà via, con il Milan come prima scelta.

Queste le parole del procuratore che non lasciano spazio a dubbi: "Lucas ha parlato con la Lazio un mese fa circa, dichiarando la propria scelta, ed è quella di andare via. C’è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo, so che stanno parlando per trovare una soluzione, noi aspettiamo, anche perché c’è pure una possibilità di andare in Inghilterra, ma di più non posso dire".

E ancora: "Sono Lazio e Milan che stanno parlando e che devono trovare un accordo finale, ad ogni modo io sarò in Italia la prossima settimana e speriamo che tutto si risolva in breve tempo".

In realtà la trattativa tra Milan e Lazio vive un momento di stallo, soprattutto per le richieste di Claudio Lotito. Il presidente della società biancoceleste chiede 20 milioni di euro: la distanza con l'offerta si dovrebbe attestare sui 5 milioni di euro.