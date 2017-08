Calciomercato Milan, Kalinic unica pista: si chiude a 25 milioni più Niang

Aubameyang, Belotti e Diego Costa sogni, la realtà porta a Kalinic: il Milan offre 22 milioni, la Fiorentina ne vuole 25 più Niang o Paletta.

Andrè Silva è ancora da scoprire, Cutrone da proteggere, Bacca sta per lasciare il Milan. I rossoneri continuano così la ricerca della punta centrale per la prossima stagione di Serie A, oramai imminente. Rinforzata la squadra in ogni reparto, Mirabelli e Fassone non sono ancora riusciti a chiudere per un grande attaccante in grado di guidare i rossoneri.

Nel corso delle settimane il Milan ci ha provato, seriamente, per tanti grandi attaccanti: Aubameyang, Belotti, Morata e Diego Costa sono finiti nel mirino dei rossoneri, ma per diversi motivi tutti sono stati esclusi, o quasi, dalla lista dei possibili acquisti di casa Diavolo.

Morata ha sposato il Chelsea, Diego Costa attende l'Atletico Madrid, Cairo ha blindato Belotti, mentre Aubameyang continua a preferire il Borussia Dortmund a qualsiasi trasferimento. La pista relativa al gabonese rimane l'unica ancora un minimo attiva, nonostante sia veramente dura pensare ad un trasferimento dell'ex bomber del Milan a metà agosto.

Ed ecco dunque spazio alla vecchia idea, mai passata di moda, unica possibilità per il Milan. Nikola Kalinic piace da tempo, piace alla dirigenza e a Montella: 22 milioni l'offerta per l'attaccante della Fiorentina, una cifra troppo bassa secondo Corvino, che punta a tenere il giocatore a meno di proposte serie.

Proposta seria che, secondo il 'Corriere della Sera', fa rima con 25 milioni più il prestito di Niang, o al massimo Paletta: l'attaccante francese sta recuperando il rapporto con Montella, che l'ha proposto titolare nella doppia sfida contro il Craiova, ma davanti all'opportunità di arrivare a Kalinic l'ex tecnico della Sampdoria potrebbe pensare seriamente ad un nuovo addio.

Non che Kalinic sia il sogno proibito di Montella, ma per ora rimane l'unica pista veramente percorribile: pian piano i grandi desideri di calciomercato stanno sfumando e l'attaccante croato, che ha dimostrato di saper segnare in Serie A senza troppi patemi sin da subito, rimane comunque un acquisto importante per il reparto offensivo.

La Fiorentina però non vuole fare sconti, sopratutto dopo aver ceduto due pezzi pregiati come Bernardeschi e Borja Valero: non ha bisogno di cedere Kalinic, lo farà solo davanti ad un'offerta importante, con qualche contropartita da aggiungere all'affare. Altrimenti ennesimo no e tutto da rifare per quel Diavolo.