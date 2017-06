Calciomercato Milan, incontro con l'agente di Neto

Summit a Casa Milan tra i rossoneri e l'agente di Norberto Neto: la Juventus chiede 10 milioni, Mirabelli e Fassone offrono meno. 'Caldo' anche Perin.

Norberto Neto lascerà la Juventus per cercare un posto da titolare altrove. E, in queste ore, presso Casa Milan il suo agente, Stefano Castagna, sta incontrando i dirigenti rossoneri per fare il punto della situazione. Il club meneghino, alla ricerca di un profilo per sostituire il partente Gigio Donnarumma, ha iniziato a valutare più opzioni.

Convince Mattia Perin del Genoa, campione di sfortuna nell'ultimo periodo, pronto però a rilanciarsi definitivamente. E, per l'appunto, anche la situazione riguardante l'estremo difensore brasiliano va monitorata attentamente.

In corso Galileo Ferraris, dalla partenza del 27enne portiere verdeoro, vorrebbero ricavare una cifra attorno ai 10 milioni. Mentre il Milan, invece, ragionerebbe su cifre inferiori. Detto questo, la Vecchia Signora non vuole svendere un profilo che, nelle due stagioni trascorse sotto la Mole nel ruolo di vice Buffon, s'è ben comportato.

Summit perlustrativo, in attesa di capire se il Milan vorrà fare sul serio. Qualora non dovesse decollare la pista rossonera, la Juventus cercherebbe di spingere Neto verso il mercato estero. Il Valencia ha manifestato un timido interesse, mentre l'Everton ha declinato gentilmente l'invito.