Calciomercato Milan, incontro con Kessiè: presto adeguamento dell'ingaggio

Kessiè sempre più punto fermo del Milan del futuro: incontro con il procuratore, a breve verrà adeguato il suo ingaggio.

La stagione del Milan, conclusasi con il sesto posto e la qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League (al momento in bilico a causa del mancato settlement agreement con l'UEFA), ha vuto tra i protagonisti Franck Kessiè.

Il centrocampista ivoriano, con le sue 55 presenze e 5 reti, è stato un punto fermo sia per Vincenzo Montella che soprattutto per Gennaro Gattuso. Il neo tecnico rossonero lo ha elogiato per la sua capacità di corsa ma al contempo lo ha spronato nel migliorare sia in zona goal che dal punto di vista tattico.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna la dirigenza rossonera ha incontrato l'entourage del ragazzo per confermagli la fiducia nel considerarlo uno degli elementi sui quali cercare di tornare nelle zone alte della classifica e per mettere le basi su quello che sarà un prossimo adeguamento dell'ingaggio sul contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2022.