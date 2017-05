Calciomercato Milan in stile Atalanta: Conti e Gomez dopo Kessié

Il Milan potrebbe non fermarsi al solo Kessié dall'Atalanta: ai rossoneri piacciono anche Gomez e, soprattutto, Conti.

Il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi dopo l'ultimo colpo messo a segno: Mateo Musacchio ha già svolto le visite mediche in Italia per i rossoneri ed il centrale di difesa ex Villarreal non rimarrà l'unico colpo in entrata della nuova proprietà cinese.

Chi il prossimo anno dovrebbe vestire il rossonero è anche Franck Kessié: accordo già trovato da tempo con l'Atalanta a cui andranno 28 milioni di euro, ma il centrocampista ivoriano potrebbe non essere l'unico giocatore in arrivo da Bergamo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella sede milanista si è tenuto un incontro tra Fassone, Mirabelli e il ds atalantino Sartori, con cui si è parlato del futuro del 'Papu' Gomez e di quello di Andrea Conti.

Il Milan è particolarmente interessato al terzino goleador, capace di segnare ben 8 reti in campionato: la valutazione è di 20 milioni e Gasperini vorrebbe tenerlo un altro anno. Qualora la trattativa entri nel vivo, potrebbe essere inserito nell'operazione anche il cartellino del giovane Felicioli, pronto a trasferirsi a Bergamo dopo una buona stagione tra le file dell'Ascoli.

Meno calda la pista che porta al 'Papu' Gomez, che a Montella piace avendolo già allenato ai tempi del Catania: dell'attaccante argentino si tornerà, con ogni probabilità, a parlare tra qualche settimana. Al momento la priorità massima è riservata ad Alvaro Morata, obiettivo numero uno del Milan per l'attacco.