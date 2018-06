Calciomercato Milan, Immobile ha detto sì a Mirabelli: ma c'è la Lazio nel mezzo

Incontro agente Immobile-Mirabelli a Milano: l'attaccante della Lazio avrebbe espresso il suo gradimento ad un trasferimento al Milan.

Con i suoi goal nella stagione 2017-2018 Ciro Immobile ha permesso alla Lazio di sfiorare la qualificazione alla Champions League e di raggiungere i quarti di finale di Europa League.

Il futuro dell'attaccante napoletano potrebbe però essere lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna il procuratore dell'ex Juventus e Torino ha incontrato a Milano il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli e gli avrebbe espresso il gradimento del suo assistito riguardo un possibile trasferimento al Milan.

Anche perchè l'offerta contrattuale che gli è stata messa sul piatto è superiore rispetto a quella che attualmente percepisce alla Lazio.

Il diretto interessato, interpellato al riguardo sempre ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare ad un sorriso a chi gli chiedeva se il suo futuro sarà ancora alla corte di Simone Inzaghi: "Ho fatto 41 goal, ci sta che qualche club si possa essere interessato a me. Per quanto mi riguarda sono molto carico e non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione".

Di sicuro bisognerà fare i conti con il presidente Lotito, che forte di un contratto con il bomber azzurro in scadenza nel giugno del 2022, sicuramente lo valuterà intorno ai 50 milioni di euro.