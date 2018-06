Calciomercato Milan, il Torino fa il prezzo di Baselli: servono 25 milioni

I rossoneri cercano rinforzi a centrocampo e puntano Baselli ma il Torino chiede 25 milioni di euro. Rinnovi per Zapata, Kessié e Bonaventura.

Nessuno sconto. Se il Milan vorrà affondare il colpo per portare in rossonero Daniele Baselli dovrà soddisfare le richieste del Torino che per il suo gioiello chiede 25 milioni di euro.

A riportarlo è 'Tuttosport' secondo cui il centrocampista italiano, nel mirino del vecchio Milan già quando giocava all'Atalanta, è diventato il primo obiettivo dopo che la pista Fellaini a parametro zero si è sensibilmente raffredata.

Il belga infatti prima di decidere il suo futuro vuole giocare i Mondiali da protagonista in modo da spuntare l'ingaggio più alto possibile e, magari, cercare di restare in Premier League.

Il Milan invece non può e non vuole aspettare anche perché le richieste di Fellaini sembrano comunque fuori portata per le casse del club che, è bene ricordarlo, prima di muoversi sul mercato deve aspettare la sentenza dell'UEFA dopo il no al settlement agreement.

Il rischio dell'esclusione dalla prossima Europa League infatti ad oggi è ancora piuttosto concreto e in quel caso convincere i grandi giocatori a vestirsi di rossonero diventerebbe dannatamente più difficile.

Ecco perchè attualmente la priorità di Mirabelli è quella di trattenere i migliori giocatori della rosa di Gattuso e dunque, dopo quello di Romagnoli, secondo 'Il Corriere dello Sport' nelle prossime settimane dovrebbero arrivare anche i rinnovi di Cristian Zapata, Kessié, Bonaventura e ovviamente del giovane Cutrone.

Resta invece ancora un rebus il futuro di Suso e Donnarumma. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2019 e può liberarsi grazie a una clausola da 38 milioni di euro, il secondo invece al momento non ha offerte dai top club europei e sembra destinato a rimanere nonostante l'arrivo di Pepe Reina.