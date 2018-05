Calciomercato Milan: idea Immobile, occhi su Veretout

Il Milan pensa al doppio grande colpo tra attacco e centrocampo: Ciro Immobile e Jordan Veretout sono finiti nella lista rossonera.

Archiviato il sesto posto con l'accesso diretto ai gironi di Europa League, il Milan si proietta sul mercato per completare una rosa già rivoluzionata la scorsa estate. La dirigenza rossonera sta pensando al doppio grande colpo tra centrocampo e attacco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', sono due le priorità del mercato milanista: un centrocampista e un centravanti di alto livello. L'idea più suggestiva riguarda il reparto offensivo, dove spunta il nome di Ciro Immobile.

L'attaccante della Lazio rappresenta infatti il profilo giusto per il tridente di Gattuso e guadagna meno di Alvaro Morata, altro giocatore sul quale Mirabelli ha messo gli occhi ormai da tempo. L'ostacolo principale è dettato dal prezzo del cartellino, per il quale Lotito non farà sconti: l'attaccante napoletano è però attualmente la prima scelta del Milan.

Per quanto riguarda il centrocampo il Diavolo ha invece puntato Jordan Veretout, autore di una grande stagione con la maglia della Fiorentina. Il francese classe '93 è il nome più caldo per la mediana, mentre resta più complicata la pista che porta a Marouane Fellaini, che chiede uno stipendio ritenuto troppo alto (10 milioni a stagione).