Calciomercato Milan, Halilovic offerto a Girona ed Espanyol

Approdato in rossonero in estate, Halil Halilovic potrebbe lasciare il club italiano già ad agosto: i rossoneri lo hanno offerto a Girona ed Espanyol.

Per Alen Halilovic l'avventura al Milan potrebbe interrompersi ancor prima di iniziare. Arrivato a parametro zero quest'estate prima del cambio di proprietà, il centrocampista croato non sembra rientrare nei piani della nuova società e, secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', sarebbe stato offerto a due club di Barcellona, il Girona e l'Espanyol.

Secondo il quotidiano sportivo catalano, i rossoneri starebbero pensando a una sua cessione dopo l'arrivo di Samu Castillejo dal Villarreal, visto che per il classe 1996 ci sarebbe poco spazio, ed entrambi i club avrebbero manifestato il proprio interesse per il suo acquisto.

Il tecnico del Girona, Sacristàn, del resto, lo conosce bene per averlo allenato nel Barcellona B, e di lui in tempi non sospetti aveva detto: "È un calciatore che quando lo vedi capisci subito che ha qualità uniche".

Anche l'Espanyol considera l'arrivo di Halilovic come una buona opportunità per rinforzare la rosa di Rubì. Considerato che il calciomercato estivo spagnolo terminerà soltanto il 31 agosto, la cessione di Halilovic in Spagna potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.