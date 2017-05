Calciomercato Milan, Fassone: “Squadra quasi pronta per luglio”

Marco Fassone fa il punto in casa Milan dopo i primi colpi praticamente archiviati: "Ad inizio ritiro Montella avrà 2/3 della squadra pronta".

Il Milan è la squadra più attiva sul mercato in questo finale di stagione: il sesto posto che vale l'Europa League è ancora in ballo, ma la dirigenza sta già pianificando la prossima stagione. Marco Fassone ha voluto precisare la strategia rossonera.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Fassone spiega la pianificazione: "A luglio la squadra sarà quasi pronta, Montella avrà a disposizione i 2/3 della rosa ad inizio ritiro. Poi eventualmente arriveranno altri aggiustamenti nel mese di agosto".

Al termine dell'Assemblea dei Soci il dirigente snocciola i numeri: "Il bilancio sarà brutto anche nel 2017 e 2018, torneremo a vedere la luce tra tre anni, perchè investiremo molto nella campagna di rafforzamento".

La rosa verrà rinforzata pesantemente, parola di Fassone: "Abbiamo previsto anche un aumento del monte stipendi. Ci aspettiamo molto dal mercato cinese, soprattutto dalla società Milan China, ma non sappiamo quanto arriverà. Vogliamo ritornare primi per quello che riguarda il settore commerciale, l'appeal del Milan è ancora il numero uno in Italia. Andremo in Cina sperando di giocare solo due partite, non di più se andremo avanti nei preliminari".

Novità anche sul fronte stadio, la società vuole portare avanti il progetto: "Entro 4 anni vogliamo avere il nostro stadio. Potrà essere San Siro rinnovato o un nuovo impianto. Contiamo di avere il doppio delle entrate dello stadio della Juventus, in una struttura da 55/60 mila posti. Ho parlato con la UEFA, ma non del discroso stadio, perchè si tratta di ricavi che mi aspetto di avere più avanti".

Già piazzati tre colpi, per i quali manca solamente l'ufficialità: Musacchio dal Villarreal e Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg per la difesa, Franck Kessiè dall'Atalanta per il centrocampo. Manca il grande colpo in avanti, ma il Milan si sta muovendo in anticipo.