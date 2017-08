Calciomercato Milan, altre due K dopo Kalinic: Krychowiak e Keita

A centrocampo il Milan guarda al duo Krychowiak-Badelj. In avanti il sogno come esterno è Keita, ma non dispiace nemmeno El Ghazi.

Oltre che il giorno dell'esordio in campionato contro il Crotone, in casa Milan quella di domenica sarà la giornata di Nikola Kalinic. L'attaccante croato è l'undicesimo acquisto del mercato milaniste sbarcherà nel capoluogo milanese in mattinata per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito.

Ma non è finita qui. Nel momento in cui si dovessero concretizzare le trattative in uscita (Niang, Sosa, Gomez, Paletta) che dovrebbero fruttare intorno ai 30-35 milioni di euro, ecco che Mirabelli potrebbe mettere a disposizione di Montella altri due elementi, ossia un mediano-jolly ed un attaccante esterno che possa compensare la partenza del giovane francese.

A centrocampo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, piace il polacco del PSG Grzegorz Krychowiak: l'ipotesi è quella di un prestito oneroso (i francesi lo hanno acquistato due stagioni fa per 33 milioni di euro). Resta aperta, anche se la Fiorentina lo ha dichiato incedibile, anche la pista Badelj. Per il croato ci vogliono 8-10 milioni di euro.

Nonostante la netta preferenza del giocatore per la Juventus, continua ad essere monitorata la situazione Lazio-Keita. Anwar El Ghazi è l'altro nome sul taccuino: attualmente al Lille, è stato nel mirino del Diavolo anche quando indossava la maglia dell'Ajax.