Calciomercato Milan, Donnarumma vuole una clausola 'low cost'

Continua il braccio di ferro tra il Milan, Donnarumma e Raiola: portiere ed agente chiedono l'inserimento di una clausola rescissoria contenuta.

Quella di giovedì, con ogni probabilità, sarà la giornata chiave per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il braccio di ferro che il Milan sta portando avanti col portiere e Mino Raiola continua, oltre all'ingaggio spunta un altro scoglio.

Quello legato alla clausola rescissoria, che il 'Corriere dello Sport' sottolinea come calciatore e procuratore vorrebbero venga inserita a cifre contenute. Il timore di un mancato approdo in Champions dei rossoneri esiste, ecco perchè Gigio e Raiola intendono cautelarsi.

La proposta avanzata dal Milan resta la stessa: 4 milioni più bonus fino al 2022, offerta che non sembra essere più l'ostacolo principale. Piuttosto lo è il nodo clausola, che Donnarumma e l'agente puntano a sfruttare nel 2018 qualora il progetto non dovesse regalare subito il ritorno nell'Europa che conta.

Su tale aspetto Fassone e Mirabelli fanno muro, indispettiti per l'atteggiamento del giovane estremo difensore e di un Raiola che cerca di tirare acqua al proprio mulino: come ricorda la 'Gazzetta dello Sport' il giorno del rinnovo sembrava essere martedì, invece il Milan non ha ricevuto risposte e la tensione è salita.

D'altronde, proprio Fassone a 'Radio 24' aveva lanciato la frecciata a chi cura gli interessi del talento stabiese: "Spero di cuore di trattenere Donnarumma, è un ragazzo fortissimo. Corteggiarlo è come corteggiare una bella donna, ma in questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa far bene il proprio mestiere... Spero finisca tutto nel migliore dei modi".

Ci si è ritrovati a dover ricucire uno strappo già ampio, con un rattoppo che dovrà tener viva la trattativa almeno per altre 24 ore: la 'telenovela' si avvicina al dentro o fuori.