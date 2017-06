Calciomercato Milan, Donnarumma incerto sul rinnovo: tentazione Real Madrid

Gianluigi Donnarumma non ha ancora deciso il suo futuro. PSG e Real Madrid lo cercano ma sono soprattutto i Blancos a stuzzicare la sua fantasia.

Sono dolci pensieri certo. Eppure sono quei pensieri che ti possono cambiare la vita, il futuro e levarti il sonno. Gigio Donnarumma è indeciso. Lo è realmente. È consapevole che il Milan gli ha fatto una proposta davvero importante per trattenerlo. A soli 18 anni sarebbe il quarto portiere più pagato al mondo. Meno solo di Neuer, De Gea e Courtois ma addirittura più di Buffon.

Nessun diciottenne nella storia del calcio ha mai guadagnato le cifre che guadagnerà Gigio. Perché le guadagnerà. Al Milan intorno ai 4 milioni netti più bonus ma in altre squadre anche di più. C'è il PSG ad esempio che gli offre un contratto in bianco. Negli incontri avuti con Mino Raiola, lo sceicco ha detto all'agente di Donnarumma di mettere di sua spontanea volontà le cifre di ingaggio e commissioni. Non è un problema di prezzo insomma.

Il PSG per convincere il portiere è disposto a tutto, anche a garantire un contratto nemmeno lontanamente mai immaginato per un ragazzo appena maggiorenne. Nonostante questo, Donnarumma non sarebbe troppo tentato dai soldi del club parigino. Tra l'offerta del Milan e i soldi del PSG, avrebbe pochi dubbi a scegliere di rimanere nella squadra di cui è tifoso sin da bambino.

È un'altra società che lo fa vacillare e si tratta del Real Madrid. Perchè Florentino Perez, oltre che un contratto super, gli offrirebbe da subito l'opportunità di giocare nella squadra più forte del mondo e nel club che ha intenzione di rimanere ai vertici del calcio per sempre. Senza mai mollare il colpo, senza progetti a lungo termine, ma con la volontà di rappresentare il meglio stagione dopo stagione. Come è sempre stato.

Il Real è il Real e Gigio sa che nella sua carriera, che sia di 15, 20 anni o anche di più, inizierebbe ogni anno con la certezza di poter vincere qualcosa. Certezza che il Milan al momento non può garantirgli, se non promettergli di provarci. Con Donnarumma vorrebbe iniziare un altro ciclo vincente, vorrebbe tornare ad essere grande.

Eppure nonostante una campagna acquisti che si prospetta decisamente positiva, la verità è che ci vorrà il tempo necessario per poter colmare il gap con i top club europei. Al netto di tutte queste considerazioni, comunque, il Milan aspetta una risposta da Donnarumma prima della metà di giugno, prima cioè che la Nazionale Under 21 parta per l'Europeo con Gigio tra i pali. Una decina di giorni, dunque.

Nei quali l'enfant prodige dovrà fare la sua scelta. Decidere se restare a casa, con uno stipendio comunque straordinario, oppure cedere alle tentazioni del Real (o del Manchester United sempre alla finestra). Decidere, per dirla alla Montella, "cosa voler fare da grande". Ma nel caso in cui scegliesse di non firmare il rinnovo con il Milan, la dirigenza rossonera avrebbe comunque l'intenzione di non venderlo.

Farebbe un anno all'ombra del nuovo portiere che arriverebbe per fare il titolare. Una soluzione che certamente non farebbe comodo, né piacere, a nessuno. Perchè poi il Milan, nell'estate del 2018, lo perderebbe a costo zero.