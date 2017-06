Calciomercato Milan, Donnarumma a Mirabelli: "Voglio restare"

In casa Milan tiene ancora banco il rinnovo di Donnarumma: la firma tarda ad arrivare ma il portiere avrebbe confessato a Mirabelli di voler restare.

Sono già due gli acquisti ufficiali del Milan: Musacchio, arrivato dal Villarreal, e Kessie, dall'Atalanta; nonostante questo, a turbare i sonni dei tifosi e della società rossonera è in particolare la situazione di Gianluigi Donnarumma.

Il giovane portiere rossonero è senza dubbio uno dei pezzi da novanta della squadra di Montella e il Milan vuole blindarlo, con un rinnovo di contratto quinquennale da quasi 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Una risposta ufficiale e definitiva da parte del calciatore, però, ancora non è arrivata.

Nonostante in passato Donnarumma abbia manifestato la volontà di rimanere al Milan, lui che in rossonero è calcisticamente nato, le avances che gli vengono fatte da club prestigiosi e capaci di garantirgli ingaggi ancora più alti richiedono attenzione e il suo agente Mino Raiola, capace come ben pochi altri di destreggiarsi in simili situazioni, non perderà certo l'occasione per far sì che da questa trattativa il suo assistito spunti il contratto economicamente più vantaggioso. La partita si giocherà, probabilmente, anche con delle clausole rescissorie, diverse nell'entità per ogni stagione a venire.

Donnarumma, comunque, ama il Milan e non vuole lasciarlo. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' tale intendimento l'avrebbe manifestato direttamente al direttore sportivo Mirabelli nell'incontro avuto a Montecarlo giovedì scorso. "Io voglio rimanere", avrebbe detto secondo la 'Gazzetta' il portiere rossonero. A tale desiderio, però, ancora non segue il sì definitivo e la firma.

Questa attesa sta indispettendo soprattutto tanti tifosi rossoneri, che non mancano di manifestare sui social il proprio malcontento per questo tira e molla da parte di Donnarumma. Il popolo rossonero, per la gran parte, appoggia la fermezza della società, che non intende rincorrere Raiola in un'asta al continuo rialzo.

Così, i "se non è contento, vada pure via" si sprecano. "Se avesse voluto rinnovare col cuore, lo avrebbe fatto il giorno dopo il compleanno. Ora, se rinnoverà, è solo una questione di portafogli", ha invece scritto l'amministratore del forum MilanWorld. Insomma, per Donnarumma non c'è solo da pensare se rinnovare o meno il contratto ma anche a come i tifosi lo accoglieranno se effettivamente, come da egli stesso manifestato, rimanesse in rossonero.