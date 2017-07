Calciomercato Milan, Dendoncker nome nuovo per il centrocampo

Leander Dendoncker rappresenta l'alternativa a Renato Sanches per il centrocampo del Milan: l'Anderlecht lo valuta 30 milioni. Kalinic vicino.

Si chiama Leander Dendoncker , ha 21 anni ed è l'ultima idea nata nella testa del Milan . Il gioiellino dell'Anderlecht rappresenta l'alternativa a Renato Sanches , per il quale la trattativa col Bayern sembra complicarsi.

La distanza tra domanda ed offerta con i bavaresi (no a 10 milioni per il prestito oneroso e obbligo di riscatto a 40) porta i rossoneri a ragionare sul talento belga classe '95, che come evidenzia 'Tuttosport' viene valutato ben 30 milioni di euro dal proprio club.

Mediano e all'occorrenza difensore centrale, Dendoncker è già nel giro della Nazionale di Martinez e ha dalla sua un'imponente struttura fisica (188 centimetri) che gli consentono di farsi sentire nella zona nevralgica: il contratto con l'Anderlecht, scade nel 2021.

Novità importanti potrebbero esserci a breve in attacco: l'ottimo inizio di stagione di M'Baye Niang , secondo la 'Gazzetta dello Sport', starebbe convincendo Montella a non lasciarlo partire. Talento e duttilità tattica giocano a favore del francese, la cui permanenza escluderebbe l'acquisto di un'altra punta esterna.

Sul fronte Kalinic , invece, la forbice che separa Milan e Fiorentina dall'accordo è di pochi milioni: la soluzione sta per essere trovata inserendo alcuni bonus, senza prevedere però contropartite tecniche da girare ai viola.

In uscita, infine, il Torino attende ancora una risposta da Gabriel Paletta : il difensore non sembra convintissimo di dire sì ai granata, forse perchè tentato proprio da un approdo a Firenze o al Valencia .