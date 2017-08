Calciomercato Milan, Kalinic verso la rottura con la Fiorentina

Milan e Fiorentina hanno trovato l'intesa sulla cifra, rimane da trovare quella sulla modalità di pagamento. Kalinic intanto non si allena.

Dopo l'addio al Milan di Carlos Bacca, volato al Villarreal , e l'arrivo alla Fiorentina di Giovanni Simeone , per la chiusura del cerchio con l'approdo di Nikola Kalinic al club rossonero sembra ormai solo questione di ore.

Il Milan e la Fiorentina, infatti, hanno trovato l'accordo per la cessione dell'attaccante croato al club rossonero sulla base di 25 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ma rimane da trovare l'intesa sulle modalità di pagamento.

Per i 40 milioni di euro relativi alla cessione di Bernardeschi alla Juventus la Fiorentina aveva accettato un pagamento in tre anni, vedremo quale sarà invece l'accordo col Milan.

Il giocatore intanto, secondo quanto riportato da Sky, non si è presentato oggi all’allenamento in programma in mattinata, ulteriore segnale di quale sia la sua scelta. Il giocatore starebbe in sostanza cercando di forzare la mano al fine di spingere i due club a trovare quell’accordo che sblocchi in maniera definitiva l’operazione ed è a questo punto pronto anche a cercare una rottura con la Fiorentina.

Montella, intanto, si gode l'idea di avere a disposizione presto una nuova ottima pedina da poter utilizzare nel suo reparto offensivo. "E' un giocatore funzionale al nostro calcio, altruista e che sa muoversi in ogni situazione di gioco. Non è forse un bomber puro ma mi è molto gradito ", aveva affermato il tecnico del Milan ieri durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Shkendija in programma questa sera.