Calciomercato Milan, campagna acquisti da record: la seconda della storia?

Ipotizzando una spesa di 30 milioni per la punta, il Milan chiuderebbe una campagna acquisti da sogno: la seconda più ricca della storia.

Il Milan non si ferma più: il mercato condotto fin qui dalla coppia Fassone-Mirabelli fa sognare i tifosi rossoneri, che dopo anni di letargo vedono arrivare giocatori quasi a ritmo giornaliero. Una campagna acquisti faraonica, che potrebbe raggiungere livelli record.

Con gli arrivi di Lucas Biglia dalla Lazio e soprattutto Leonardo Bonucci dalla Juventus, quella condotta dal Milan sarebbe già la sesta campagna acquisti più ricca di sempre nella storia del calcio. 187 milioni così ripartiti:

- Musacchio 18 milioni

- Rodriguez 18 milioni

- Kessiè 8 milioni (prezzo pagato per il prestito, operazione totale da 28 mln)

- Andrè Silva 38 milioni

- Calhanoglu 22 milioni

- Conti 25 milioni

- A. Donnarumma 1 milione

- Biglia 17 milioni

- Bonucci 40 milioni

Fabio Borini è invece arrivato in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni di euro da pagare però nella prossima sessione estiva.

Calcolando inoltre un ulteriore arrivo per il reparto offensivo ed ipotizzando una spesa di 30 milioni (sulla scia di quanto circolato in queste ore) per il centravanti, il Diavolo finirebbe per investire sul mercato una cifra vicina all'intero fatturato: ben 214 milioni, andando così a raggiungere la seconda posizione nella classifica delle più ricche campagne acquisti.

Domina questa speciale graduatoria il Real Madrid, che fu padrone del mercato nel 2009 con una spesa record di 257 milioni di euro: proprio in quell'estate infatti arrivarono Cristiano Ronaldo dal Manchester United e Kakà dal Milan, oltre a Xabi Alonso dal Liverpool e Karim Benzema dal Lione.