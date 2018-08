Calciomercato Milan, blitz per Milinkovic-Savic: Leonardo ci prova

Milan, Leonardo insegue il colpo a centrocampo: pronta un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto alla Lazio per Milinkovic-Savic.

Dopo gli arrivi di Caldara e Higuain il Milan non si ferma. I rossoneri, attraverso il Direttore generale dell'Area tecnica, Leonardo, inseguono infatti il grande colpo a centrocampo.

Secondo quanto riporta oggi 'La Stampa', il dirigente brasiliano è pronto a effettuare un blitz a sorpresa per Sergej Milinkovic-Savic presentando alla Lazio un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per il giocatore serbo.

La proposta rossonera prevederebbe 40 milioni per il prestito oneroso (o 20 più Bonaventura), con diritto di riscatto fra un anno fissato a 80 milioni. La formula permetterebbe ai rossoneri di aggirare i vincoli del fair play finanziario, rinviando alla prossima stagione il grosso della spesa.

Sicuramente non sarà semplice nemmeno per il Diavolo convincere il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che per il serbo chiede una cifra attorno ai 120 milioni di euro, ma l'ex trequartista, secondo il quotidiano sportivo torinese, è intenzionato a provarci fino in fondo.

Se poi l'affare non si concretizzasse si andrebbe su un'alternativa, come Mateo Kovacic del Real Madrid, per il quale si è registrato un ritorno di fiamma.

La Juventus, che ha messo da mesi nel mirino il giocatore della Lazio, dal canto suo resta al momento alla finestra e osserva la situazione: per poter controbattere ai rossoneri dovrebbe infatti prima cedere Miralem Pjanic.