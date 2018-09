Calciomercato Milan, Biglia rivela: "Mi trovo bene, vorrei rinnovare"

Il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, parla apertamente del suo futuro: "Vorrei rinnovare, mi trovo bene, mi sono adattato dopo un anno duro".

Presente all'inaugurazione del Bistrot by Fourghetti a Casa Milan, il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'Sky Sport'.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Vorrei rinnovare, - ha affermato l'argentino - mi trovo bene, mi sono adattato dopo un anno duro. Mi sento anche bene con i compagni che mi hanno dato fiducia".

Per il suo ambientamento è stato fondamentale il ruolo di Gattuso: "Con il Mister il rapporto è il migliore. - ha assicurato - Faccio quello che mi chiede per la squadra”.

“Mi sento più integrato, - ha proseguito l'ex Lazio - l’intenzione dopo il Mondiale è di dedicarmi al Milan. Lo ringrazio perché mi è stato vicino nei momenti difficili e voglio dare tutto in ogni partita".

Biglia spiega quindi di aver fatto un lavoro particolare per ritrovare la miglior condizione. "Non so se sono insostituibile. - ha detto - Devo ringraziare il Mister e lo staff, per il sostegno e il lavoro. Arrivo da mesi duri dove ho avuto l’infortunio che non mi ha fatto stare al meglio al Mondiale. Dopo ho fatto un po' di vacanze e sono andato da uno specialista per sistemare la schiena. Poi sono tornato qui per lavorare, l’ho fatto. Ho giocato due partite più i minuti a Madrid".

Quanto agli obiettivi stagionali, l'argentino ha pochi dubbi: "Dobbiamo guardare noi stessi, - ha affermato - alzare l’asticella e pensare alla Champions. Guardiamo solo questo, non gli altri. Il campionato fino a marzo è una cosa, da marzo a maggio un’altra. Speriamo di arrivare a marzo tra le prime quattro".