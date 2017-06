Calciomercato Milan, Biglia e Ricardo Rodriguez verso la firma

Settimana prossima il Milan conta di chiudere Ricardo Rodriguez, per Biglia va convinta la Lazio ma l'accordo col calciatore può fare la differenza.

Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia. Il Milan si appresta a calare altri due assi sul tavolo del mercato, che andranno ad arricchire la voce acquisti già rinverdita da Musacchio.

La 'Gazzetta dello Sport' parla di un Milan intenzionato a chiudere nella prossima settimana l'ingaggio del mancino svizzero: l'intesa col terzino c'è da tempo, manca quella col Wolfsburg che chiede 15 milioni più 3 di bonus. La sensazione è che alla fine la fumata bianca arriverà.

Così come sembra vicina quella per Biglia, anche se va convinto un osso duro come Lotito: Fassone e Mirabelli possono farsi forti del sì dell'argentino, che potrebbe fare la differenza nei dialoghi tra il Diavolo e la Lazio.

Il patron biancoceleste chiede 20 milioni per lasciar partire il regista, ma secondo il 'Corriere della Sera' l'operazione è realizzabile anche sulla base di 15. Il Milan cinese non si ferma più.