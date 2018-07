Calciomercato Milan, Badelj vuole i rossoneri: può sostituire Montolivo

Il centrocampista croato ha bloccato le trattative con altri club perché aspetta il Milan, i rossoneri ci pensano per sostituire Montolivo.

Il calciomercato del Milan sta per decollare. Dopo il cambio di proprietà, la nomina del nuovo Cda e l'allontamento di Fassone, i rossoneri sono pronti ad accelerare per regalare a Gattuso una rosa competitiva.

Oltre all'acquisto di un bomber da 20 goal a stagione, ma prima andranno ceduti almeno due tra Bacca, Kalinic e André Silva, il tecnico avrebbe richiesto un centrocampista e un esterno offensivo.

In mezzo al campo peraltro il Milan quasi sicuramente saluterà Montolivo dato che l'ex capitano non è stato convocato da Gattuso per la tournée americana e potrebbe addirittura rescindere il contratto.

Ecco perché, secondo 'Tuttosport', resta caldissimo il nome dello svincolato Badelj. Il centrocampista croato intanto, cercato soprattutto dallo Zenit, avrebbe bloccato qualsiasi altra trattativa e aspetta il Milan.

L'ultima parola a questo punto spetterà ovviamente al nuovo responsabile dell'area tecnica Leonardo, che dovrà decidere anche il futuro del giovane Locatelli.

Il giovane centrocampista rossonero infatti era stato praticamente ceduto al Sassuolo dalla vecchia dirigenza, ma l'operazione è poi stata bloccata da Elliott. In attesa di novità.