Calciomercato Milan, Aubameyang infiamma i tifosi: 'like' sospetto su Twitter

Pierre-Emerick Aubameyang continua a scaldare la pista Milan: 'like' su Twitter ad un messaggio esplicito di un tifoso rossonero.

Il Milan continua a cercare la 'ciliegina sulla torta' di un mercato faraonico: prosegue a grandi passi ormai da mesi la ricerca di un nuovo attaccante: gli indizi più realistici portano a Kalinic, ma la suggestiva pista Aubameyang sembra tutt'altro che chiusa.

L'ostacolo più grande è rappresentato dalle richieste del Borussia Dortmund, che non fa passi indietro dalla valutazione di 80 milioni. Il giocatore sembra però spingere per il ritorno in rossonero.

Un forte indizio arriva dal 'like' messo dallo stesso giocatore su 'Twitter' al diretto messaggio di un tifoso, che spiegava come l'unico ostacolo sia il club giallonero e fugava ogni dubbio sulla volontà del gabonese.

Il problema non sono i like di @Aubameyang7 su Instagram x #Milan. Lui ci verrebbe di corsa.Il problema è il @bvb e la valutazione di 80mln — Alex Rossonero (@AlexMil20085237) 8 agosto 2017

Grazie a @Aubameyang7 per il suo like al mio tweet sul suo ritorno a casa. Speriamo sia di buon auspicio. Ti aspettiamo, campione! #milan L'articolo prosegue qui sotto — Alex Rossonero (@AlexMil20085237) 8 agosto 2017

Anche altri tifosi hanno notato il 'like' di Aubameyang: l'entusiasmo sui social è dilagato tra il popolo rossonero, che a gran voce ora chiama il giocatore verso il ritorno a Milano. Ma il muro eretto dal Borussia Dortmund sembra ad oggi invalicabile e l'imminente inizio del campionato tedesco non aiuta la coppia Mirabelli-Fassone, che continua invece a temporeggiare.