Calciomercato Milan, assalto a Kalinic: si può chiudere a breve

Il Milan è pronto a piazzare il colpo Kalinic: la Fiorentina si è rassegnata a perdere il giocatore, nei prossimi giorni la chiusura dell'operazione.

Quella del Milan è stata una sessione di calciomercato estiva che in pochi avrebbero potuto anche solo immaginare. Il club rossonero ha piazzato una serie di colpi a ripetizione che hanno letteralmente rivoluzionato la squadra a disposizione di Montella, facendole fare un deciso salto di qualità.

Dopo gli arrivi di elementi quali Kessié, André Silva, Calhanoglu, Conti, Biglia e Bonucci, solo per citarne alcuni, sono in molti a ritenere il Milan il vero antagonista della Juventus nella corsa allo Scudetto e, chi si immagina una società rossonera pronta a fermarsi ai colpi messi a segno si sbaglia di grosso.

Tra gli obiettivi della dirigenza meneghina c’è quello di prendere almeno un altro attaccante e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve giro di posta dovrebbe arrivare la chiusura della trattativa che porterà all’ombra del Duomo Nikola Kalinic.

La punta croata, che nella giornata di giovedì ha lasciato nuovamente il ritiro della Fiorentina, ufficialmente per motivi personali, ha espresso da tempo e pubblicamente il suo desiderio di vestire la maglia rossonera. Il giocatore avrebbe già salutato i suoi compagni di squadra e liberato la sua casa di Firenze, tutti segnali che lasciano pensare come l’operazione sia ad un passo dalla conclusione.

L’intermediario tra i due club, Fali Ramadani, e pronto a sistemare al loro posto i vari tasselli del puzzle e, già per i primi giorni della prossima settimana, Kalinic potrebbe spostarsi a Milano per le visite mediche che precedono la firma sul contratto.

Il Milan per ora ha messo sul piatto 22 milioni di euro, la Fiorentina, che ha ormai deciso di cedere il giocatore per puntare su elementi più motivati, è ferma alla richiesta di 25 più bonus per un totale di 30 milioni. La speranza è quella di arrivare presto ad un’intesa, magari in tempo per il rientro (fissato per domenica) del Milan dalla Cina.

Ma Kalinic potrebbe non essere l’unico colpo in attacco. Nel caso in cui si riuscisse a piazzare Bacca, il club rossonero potrebbe pensare di prendere un’altra punta di spessore, magari un profilo del quale ancora non si è parlato.