Calciomercato Milan, adesso il bomber: Bonucci telefona a Morata

Il Milan chiuderà il mercato con l'acquisto di un bomber: Morata torna ad essere una pista calda, Bonucci lo ha già chiamato per convincerlo.

L'arrivo di Leonardo Bonucci al Milan non è importante soltanto sotto l'aspetto tecnico, ma rischia di esserlo anche sul fronte calciomercato.

Il riferimento è ad Alvaro Morata che, secondo 'Tuttosport', è tornato ad essere una pista caldissima dopo che il Chelsea (e prima ancora lo United) sembra averlo depennato dalla lista degli obiettivi.

Bonucci, infatti, avrebbe già telefonato allo spagnolo davanti ai dirigenti rossoneri per convincerlo a trasferirsi al Milan. I due sono diventati grandi amici alla Juventus, un fattore che potrebbe rivelarsi fondamentale.

Morata sta pensando seriamente di tornare sui suoi passi dopo un iniziale dietrofront, tuttavia c'è da considerare il fatto che il Real non è intenzionato a cederlo per meno di 90 milioni.

Per questo motivo il Milan continua a tenere d'occhio la situazione relativa ad Aubameyang, specie dopo che il mercato in Cina si è chiuso e il Tianjin di Cannavaro si è tolto di mezzo nella corsa al gabonese.

Allo stato attuale delle cose, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri sono gli unici reali pretendenti per Aubameyang. L'offerta del Tianjin era nettamente superiore, sia come proposta al Dortmund (80 milioni, contro i 60 del Milan) che come ingaggio, ma adesso gli scenari possono cambiare.

Aubameyang sta riflettendo sul da farsi, nel frattempo Fassone ha chiesto a Mister Li un ulteriore sforzo economico per poter alzare l'iniziale offerta d'ingaggio di 7,5 milioni. La trattativa non è ancora decollata, ma l'amichevole in programma con il Dortmund martedì prossimo potrebbe rivelarsi una buona occasione per iniziare un summit.

Sullo sfondo restano ovviamente Belotti e Kalinic, per i quali si sta cercando di ridurre la distanza tra domanda e offerta. Attualmente il Torino non sembra tentato dalla doppia proposta del Milan (60 milioni più Niang e Paletta o 80 cash), stesso discorso vale per la Fiorentina che continua a fare muro nonostante il croato abbia manifestato chiaramente la sua volontà di trasferirsi in rossonero.

Contemporaneamente il Milan lavora anche sulle cessioni degli esuberi e non è escluso che possa arrivare qualche colpo last minute per puntellare la rosa. Uno di questi potrebbe essere Simon Kjaer, in uscita dal Fenerbahce, mentre per l'attacco rimane viva l'opzione Ghezzal che intriga e non poco come scommessa a costo zero.