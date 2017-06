Calciomercato Milan, trattativa con il Santos per Thiago Maia: operazione da 14M

Milan in trattativa col Santos per Thiago Maia, centrocampista classe 1997: c'è l'accordo sulla cifra (14M), non sulle modalità di pagamento.

Continua a muoversi su tutti i fronti il calciomercato del Milan . Definita la trattativa per l'arrivo di Borini (visite mediche fissate per giovedì mattina), al lavoro per il trio Conti-Kalinic-Calhanoglu , la società rossonera sta sondando anche il mercato sudamericano. L'obiettivo è il centrocampista brasiliano del Santos Thiago Maia .

I rossoneri, su espressa pressione del direttore sportivo rossonero Mirabelli , che lo segue sin dai tempi dell'Inter, sono disposti a sborsare i 14 milioni di euro necessari per farlo andare via, in virtù di un precendente accordo tra il club sudamericano ed il suo agente (contratto in scadenza nel giugno del 2019). Al momento però si sta discutendo per trovare l'intesa sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento della cifra.

Attuali anche i contatti del club di Via Aldo Rossi con l'agente del giocatore per cercare di trovare un punto d'incontro economico sulla durata dell'accordo e sull'ingaggio. Nei confronti del classe 1997 hanno espresso interessamento, ma senza presentare offerte concrete, anche Inter e PSG .