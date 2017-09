Calciomercato Milan: a gennaio sarà assalto a Jankto, piace anche Politano

Il Milan, a gennaio, ha intenzione di regalare a Montella un nuovo centrocampista: Jankto, che piace anche ad Inter e Juve, è l'obiettivo numero 1.

Dopo aver acquistato 11 giocatori, il Milan nell'ultimo giorno di calciomercato non è riuscito nel tentativo di mettere a disposizione di Montella un altro elemento, nello specifico un centrocampista in grado di poter giocare come mezz'ala e che possa dare ogni tanto la possibilità di rifiatare a Kessiè e Bonaventura.

Il direttore sportivo Mirabelli ha però chiaramente lasciato intendere che a gennaio il Diavolo non starà con le mani in mano. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i principali obiettivi ci sono Duncan del Sassuolo e soprattutto Jankto dell'Udinese. I friulani, alla cui porta il Milan ha bussato lo scorso giovedì, hanno risposto con un secco no. Ma è chiaro che a gennaio gli scenari saranno diversi.

Sia per Jankto che per Pellegri (non si è riusciti a trovare l'accordo con Preziosi per il classe 2001 ma la presenza del suo agente Riso a Casa Milan lascia ben sperare) ci sarà da fare i conti con la Juventus, che già lo scorso gennaio con Marotta aveva intenzione di prendere il pacchetto composto dal giovane bomber, Salcedo Mora e Fabio Rossi (classe 2000).

Ed anche con l'Inter, che qualche settimana fa è stata vicina all'acquisto del duo Salcedo-Pellegri (il secondo è valutato dal Genoa 15 milioni di euro) e che potrebbe interessarsi anche a Jankto nel momento in cui dovesse uscire uno tra Brozovic e Joao Mario.

Capitolo esterno d'attacco. La cessione di Niang, nonostante la presenza di Suso, Calhanoglu, Borini e Bonaventura, potrebbe spingere Montella chiedere un nuovo attaccante esterno. In pole ci sono Di Francesco del Bologna e Politano del Sassuolo.