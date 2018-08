Calciomercato, Marchisio vuole il Portogallo: contatti con il Porto

15:46 Condividi Chiudi

Claudio Marchisio sembra molto attratto dall'ipotesi di un trasferimento in Portogallo: piace a Benfica e Sporting e a breve incontrerà il Porto.

Dodici giorni fa, non senza sorpresa, Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus. Dopo la lunga militanza in bianconero e quasi 400 gare ufficiali giocate, il centrocampista piemontese ha detto addio alla sua squadra del cuore e adesso è in cerca di una nuova avventura.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

32 anni compiuti a gennaio, Marchisio ha ancora voglia di dire la sua e non mancano i grandi club interessati a lui. E, secondo quanto appreso da Goal, la nuova casa del 'Principino' potrebbe essere il Portogallo. Corteggiato da giorni dallo Sporting, il giocatore piace molto anche a Porto e Benfica e in merito al trasferimento in terra lusitana ci sarebbe anche l'ok della famiglia.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il Porto che potrebbe risultare determinante per il trasferimento tra le fila dei 'Dragoni', unico club portoghese certo di prendere parte alla Champions League. Anche il Benfica, che stasera disputerà il ritorno del playoff contro il PAOK, ha chiesto informazioni su di lui, mentre la pista legata allo Sporting Lisbona sembrerebbe essere la più complicata.

L'articolo prosegue qui sotto

In ogni caso, Marchisio sembra particolarmente attratto dall'ipotesi di trasferimento in Portogallo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il suo futuro.