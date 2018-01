Calciomercato Lazio, ufficiale la cessione di Palombi alla Salernitana

La Salernitana ha ufficializzato di aver preso in prestito dalla Lazio il giovane attaccante Simone Palombi.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Martin Caceres, la Lazio opera anche una cessione in questa sessione di calciomercato invernale. E' infatti ufficiale il trasferimento in prestito del giovane attaccante Simone Palombi alla Salernitana.

Simone Palombi è un giocatore della Salernitana. pic.twitter.com/4rKnqLWmsw — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) 9 gennaio 2018

Questo il comunicato emesso dal club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Simone Palombi".

Nella stagione in corso, in maglia biancoceleste, Palombi ha collezionato 2 presenze da titolare in Europa League ed 1 in campionato (prima giornata di campionato contro la SPAL).