Calciomercato Lazio: tutto su Lucas Leiva, accordo con il giocatore

10:50 Condividi Chiudi

Lucas Leiva ha ancora un anno di contratto con il Liverpool, ma la Lazio ha già messo le mani sul centrocampista, che sarà il sostituto di Biglia.

Dopo l'ormai certa partenza di Lucas Biglia verso il Milan, la Lazio ha il bisogno urgente di trovare un sostituto per il suo centrocampo. Il nome che nelle ultime ore è passato in cima agli obiettivi di Tare e Lotito è quello di Lucas Leiva del Liverpool.

Al contrario di quello che pensano molti, il giocatore brasiliano ha ancora un anno di contratto con il Liverpool, che quindi deve essere d'accordo per la sua cessione. Secondo 'Sky Sport', la Lazio ha già trovato tutti gli accordi con Lucas Leiva, contento dell'ipotesi di venire in Italia.

Il Liverpool chiede una sorta di indennizzo per liberarlo con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, ed è questo il nodo della trattativa che potrebbe allungare la tempistica.

Ma la Lazio è ottimista, proprio per avere in pugno già la volontà del calciatore, che potrebbe anche pressare con il Liverpool per partire. Esperto centrocampista classe 1987, i biancocelesti lo hanno ritenuto ideale per sostituire Biglia e per far crescere al meglio un giovane come Murgia, già nello scorso anno alter ego del centrocampista argentino promesso sposo del Milan.