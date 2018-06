Calciomercato Lazio, trattativa per Durmisi: al Betis 6,5 milioni

La Lazio ha messo nel mirino il terzino sinistro Riza Durmisi, classe '94 del Betis Siviglia: il giocatore ha chiesto la cessione.

Si chiama Riza Durmisi, ha 24 anni, è un folletto della fascia sinistra: velocissimo e buon piede. Se ne va in dribbling e crossa, specialista sui calci piazzati: è pronto a lasciare il Betis Siviglia con destinazione Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Durmisi è pronto ad accettare la proposta del club biancoceleste: 6,5 milioni di euro per l’esterno danese. Lascerà l’Andalusia e la Liga con un bilancio complessivo di 54 partite, 3 goal e 7 assist in due anni.

Non è stato convocato per il Mondiale in Russia nonostante abbia collezionato 23 presenze: ha fatto parte stabilmente del gruppo sino a novembre e poi è stato convocato l’ultima volta a marzo, quando stava perdendo il posto da titolare nel Betis Siviglia. Sono oscuri i motivi per cui sia stato accantonato nell’ultimo periodo della stagione dal tecnico Quique Setien.

Durmisi è un terzino sinistro e anche nell’ultimo campionato è stato alternato come laterale di una difesa a quattro e “quinto” nel 3-5-2. Segna su punizione e attacca con buona qualità: Tare lo ha inquadrato nel ruolo che consentirà a Inzaghi di avere un’alternativa a Lulic e Lukaku (se resterà) sulla fascia sinistra. Il danese costerà meno di 7 milioni e consentirà a Lotito e Tare di investire poi su altri profili.

Kenan Mert e Hasan Cetinkaia, gli agenti di Durmisi, ieri si trovavano a Copenaghen e pare non fossero affatto a conoscenza di una trattativa con la Lazio. Scopriremo nelle prossime ore se la trattativa con il ds Tare, emersa proprio martedì, andrà a buon fine. Durmisi, legato al Betis sino al 2021, aveva una clausola di rescissione fissata a 20 milioni, ma ha chiesto la cessione e se ne andrà per 6,5. Era arrivato in Spagna dal Brondby nel 2016, ora è pronto ad abbracciare la Lazio.