Calciomercato Lazio, spunta l'idea Bacca per l'attacco

La Lazio pensa a Bacca. Pista complicata quella che porta al colombiano del Milan ma i biancocelesti sono pronti a provarci.

Quella del Milan è stata una sessione di calciomercato sontuosa. Alla corte di Vincenzo Montella sono arrivati una serie di giocatori che hanno totalmente rivoluzionato la squadra e che le permetteranno, almeno sulla carta, di fare un deciso salto di qualità.

Se le tante nuove stelle che nella prossima stagione indosseranno la maglia rossonera hanno riportato entusiasmo in una piazza delusa dai risultati delle ultime annate c’è chi, come Carlos Bacca, potrebbe passare da un ruolo di titolare quasi inamovibile a quello di semplice rincalzo.

Il Milan ha infatti già acquistato André Silva e presto dovrebbe chiudere per Nikola Kalini e non è escluso che entro la fine del calciomercato possa arrivare anche un’altra punta di grande spessore.

Per tale motivo, il bomber colombiano potrebbe essere attratto dall’idea di cambiare squadra e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c’è la Lazio. L’operazione si presenta ovviamente complicata visto il costo del cartellino e considerando soprattutto che l’ingaggio del giocatore non rientra nei parametri del club biancoceleste.

La Lazio proverà comunque a fare un tentativo al fine di regalare ad Inzaghi un elemento di valore che sia in grado di riportare entusiasmo tra i tifosi. Il Milan valuta Bacca circa 20 milioni di euro, cifra che Lotito in passato ha sborsato solo in un’occasione per assicurarsi un giovanissimo Mauro Zarate, nuovi fondi potrebbero però arrivare dall’eventuale cessione di Keita.

Più complicato sarà trovare una soluzione per l’ingaggio, visto che il colombiano è ancora legato al Milan da un contratto per le prossime due stagioni da 3,5 milioni di euro l’anno. Si potrebbe tentare di trovare un accordo per un contratto più lungo con cifre stipendio spalmato.