Calciomercato Lazio, Ramires è un intrigo: l'Inter potrebbe bloccare tutto

La Lazio pensa al brasiliano per sostituire Milinkovic Savic ma l'Inter non ha dimenticato il caso De Vrij e potrebbe bloccare tutto.

L'affare Ramires rischia di diventare un intrigo e aprire una nuova battaglia di calciomercato tra Lazio e Inter. Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti i nerazzurri potrebbero mettersi di traverso nel trasferimento del brasiliano in biancoceleste.

L'Inter d'altronde non ha dimenticato le polemiche accese dalla Lazio per il caso De Vrij e soprattutto non avrebbe preso bene il no di Ramires, di proprietà dello Jiangsu di Suning, che lo scorso gennaio aveva rifiutato di tagliarsi l'ingaggio per trasferirsi a Milano.

Adesso invece Ramires, che attualmente si trova in Brasile, ci avrebbe ripensato e sarebbe pronto a rinunciare a parecchi soldi pur di tornare a giocare in Europa con la maglia della Lazio.

Il club biancoceleste dal canto suo ci starebbe pensando seriamente ma solo ad alcune condizioni: la prima è la cessione di Milinkovic Savic che garantirebbe l'extra-budget necessario per garantire un triennale da 4 milioni di euro netti a stagione a Ramires, ma soprattutto il brasiliano dovrebbe liberarsi a parametro zero. Cosa quest'ultima ad oggi per nulla scontata, anzi.

Lo Jiangsu infatti starebbe addirittura pensando di bloccare il giocatore fino alla scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 2019, il tutto nonostante Ramires sia già stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili e non abbia neppure partecipato al ritiro. L'intrigo è servito, insomma.