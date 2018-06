Calciomercato Lazio, proposto Soriano del Villarreal

Roberto Soriano potrebbe fare ritorno in Serie A: l'agente lo avrebbe proposto alla Lazio e piace al ds Tare. Si complica il rinnovo di Anderson.

Potrebbe essere giunta al termine dopo due stagioni l'esperienza spagnola di Roberto Soriano: se il primo anno lo ha visto protagonista con addirittura 10 reti segnate, nel secondo il centrocampista del Villarreal non è mai riuscito a trovare la via del goal, denotando quindi una forte involuzione.

Motivo per cui l'ipotesi di un ritorno in Serie A dopo gli anni sampdoriani potrebbe farsi sempre più probabile: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio a cui sarebbe stato proposto direttamente dal suo agente Tullio Tinti.

Soriano piace anche al ds Igli Tare, il che rappresenterebbe un ottimo punto di partenza per una trattativa che, al momento, non è ancora nata.

Il dirigente biancoceleste punta anche a rinforzare il reparto arretrato: se Acerbi resta il primo obiettivo, occhi puntati anche su Pereira del Manchester United, Lucas Verissimo del Santos e Diego Carlos del Nantes, valutato 10 milioni di euro dai transalpini.

La giornata di giovedì sarà decisiva per il raggiungimento dell'accordo per il rinnovo di Felipe Anderson: gli agenti del giocatore incontreranno la dirigenza capitolina, anche se le possibilità che la trattativa vada in porto sono ridotte al minimo. In tal caso attenzione al West Ham, pronto ad inserirsi per l'acquisto del brasiliano.