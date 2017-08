Calciomercato Lazio, pressing su De Vrij: rinnovo più vicino?

La Lazio insiste nelle trattative con Stefan De Vrij per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018: si punta all'inserimento di una clausola.

La Lazio è pronta a tutto pur di riuscire a strappare il sì di Stefan De Vrij sul rinnovo. Come riferito dal 'Corriere dello Sport', i prossimi giorni saranno decisivi per l'eventuale fumata bianca. Il direttore sportivo Igli Tare ha ricominciato a 'corteggiare' l'olandese subito dopo l'amichevole di domenica col Bayer Leverkusen.

I colloqui sono poi proseguiti nel ritiro austriaco di Wachsee. La Lazio mira a prolungare il contratto di De Vrij (in scadenza nel 2018) inserendo una clausola di rescissione. Il difensore, tramite l'agenzia - la Seg - che lo rappresenta, si sarebbe detto disponibile a rinnovare per un altro anno con una clausola molto bassa, tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Un modo per potersi liberare con più facilità e scegliere il proprio futuro la prossima estate, davanti a offerte di big che per ora latitano. In alternativa, De Vrij sarebbe anche pronto a restare in scadenza per poi partire a parametro zero tra un anno.

Un'eventualità, come si può facilmente immaginare, che la Lazio non è assolutamente disposta a considerare. I negoziati, dunque, vanno avanti, con Lotito intenzionato a preservare l'investimento da circa 7 milioni di euro effettuato tre anni fa.