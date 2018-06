Calciomercato Lazio, Papu Gomez è l'obiettivo: trattativa in corso

Per rimpiazzare Felipe Anderson, la Lazio vuole arrivare ad Alejandro Gomez: si può chiudere a 12-13 milioni. Sempre vivissima la pista Acerbi.

Con l’arrivo di Riza Durmisi, a Roma stamattina per le visite mediche alla clinica Paideia, il mercato della Lazio è appena iniziato. Dopo i 7 milioni di euro spesi per prendere l’esterno mancino norvegese di origini albanesi dal Betis Siviglia, è chiaro che le probabili cessioni di Milinkovic-Savic e Felipe Anderson indirizzeranno i movimenti biancocelesti e smuoveranno un mercato finora statico.

Per il brasiliano, il West Ham è sempre in pressing. E’ vero che la prima offerta arrivata da Londra per Felipe da 20 milioni di euro più bonus (per arrivare a 30) era lontanissima dalle richieste di Lotito, che chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire, dovendo riconoscere il 25% della rivendita al Santos ma i contatti non si sono fermati negli ultimi giorni.

La sensazione è che attraverso il lavoro degli intermediari, gli Hammers siano disposti a tramutare i bonus in parte fissa dell’offerta e quindi a toccare i 30 cash, ancor prima di discutere degli eventuali bonus per il raggiungimento degli obiettivi, personali del giocatore e di squadra. Dai 30 milioni in su, insomma, si inizierebbe a fare sul serio e sembra davvero che il West Ham stia lavorando ad una nuova offerta che possa stuzzicare l’appetito dei biancocelesti.

Nel frattempo Tare sta continuando a lavorare sul nome del sostituto e porta avanti a fari spenti la trattativa per il Papu Gomez. L’agente dell’attaccante argentino è stato incaricato per provare ad avvicinare le parti, dalla richiesta atalantina, scesa quest'anno a 15 milioni di euro, alla possibile offerta che la Lazio sta pensando di mettere sul piatto da 10 milioni di euro. Leggermente migliorabile, così come potrebbero scendere le richieste di Percassi. Il punto di caduta insomma potrebbe essere trovato a metà strada intorno ai 12-13 milioni di euro.

C’è stato un pranzo oggi in un ristorante al centro di Milano, dove il Papu, con sua moglie, l’amico Petagna e l’agente Giuseppe Riso si sono visti per fare il punto della situazione sulle trattative che li coinvolgono direttamente. Sia Gomez che Petagna infatti sono stati indicati da Simone Inzaghi per sostituire Felipe Anderson e Caicedo, che evidentemente non gode di un apprezzamento particolare da parte dell’allenatore.

Tra i due però la Lazio vuole puntare forte su Gomez, già finito lo scorso anno nel mirino dei biancocelesti, prima di abbandonare la pista a fronte della richiesta da 20 milioni di euro. Anche perché Tare e Inzaghi si sentivano coperti in quel momento e in quel ruolo da Felipe Anderson, Luis Alberto e Keita che non si era ancora trasferito al Monaco.

La prossima settimana si potrebbe entrare nel vivo della trattativa Anderson-West Ham e a cascata anche per quella che potrebbe portare il Papu Gomez alla Lazio. Gli accordi però devono essere ancora trovati, sia tra i club, sia tra la Lazio e il giocatore, ancora distanti ma in contatto costante per trovare un'intesa non troppo complicata da raggiungere. La trattativa sta iniziando seriamente a prendere corpo.

Come quella per Acerbi, altro obiettivo designato. La prima offerta della Lazio da 6 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Il Sassuolo ha chiesto praticamente il doppio. Adesso Lotito sta provando con maggiore insistenza ad inserire Cataldi all’interno dell’affare per provare a sbloccare la situazione. 6-7 milioni di euro più Cataldi per arrivare alla cifra richiesta dal club di Squinzi. Un accordo di massima con Acerbi la Lazio lo ha già trovato da tempo, gli agenti sono pronti a limare gli ultimi dettagli nel caso in cui Lazio e Sassuolo trovino la quadratura del cerchio.