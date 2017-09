Calciomercato Lazio, Morrison ufficiale all'Atlas

Ravel Morrison, 'meteora' della Lazio, tenta il riscatto in Messico: ufficiale il suo approdo in prestito all'Atlas.

Ravel Morrison saluta la Lazio senza praticamente mai averci giocato. Ufficiale l'approdo del centrocampista offensivo in Messico, dove difenderà i colori dell'Atlas.

Ad annunciarne l'acquisto, avvenuto con la formula del prestito, è lo stesso club col quale l'inglese tenterà di riscattare le ultime stagioni a dir poco deludenti: "L'Atlas ha raggiunto l'accordo con cui Ravel Morrison si aggregherà alla nostra squadra per l'Apertura 2017".

Classe '93, fu messo sotto contratto dalla Lazio nell'estate del 2015 firmando per 4 stagioni dopo aver risolto il proprio contratto col West Ham: in biancoceleste, in 2 anni, colleziona la miseria di 8 presenze ed una cessione al QPR.

Lo scorso gennaio cerca fortuna tornando in patria, ma dopo 22 partite e 6 goal il club londinese decide di non riscattarlo e Morrison rientra alla base. Ora l'Atlas, sperando sia la volta buona.