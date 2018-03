Calciomercato Lazio, Luiz Felipe rinnova fino al 2022

Luiz Felipe ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2022: sarà lui l'erede di Stefan de Vrij che a giugno si svincolerà.

Smaltita la delusione per la mancata vittoria interna contro il Bologna che non ha permesso di risuperare l'Inter al quarto posto, in casa Lazio si pensa anche al futuro ed al rinnovo di Luiz Felipe.

Il centrale di difesa brasiliano ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022 (quello precendente sarebbe scaduto nel 2020), come annunciato dalla società biancoceleste sul suo account Twitter:

Segnale di fiducia nei confronti di un giocatore che a poco a poco ha saputo conquistarsi spazio nell'undici titolare: contro il Bologna è stato uno dei migliori in campo, confermando la bontà dell'investimento fatto nel 2016 per strapparlo all'Ituano.

Luiz Felipe si candida quindi a diventare uno dei pilastri della retroguardia laziale dei prossimi anni, al posto di quel Stefan de Vrij che in estate lascerà il club a parametro zero per tentare una nuova avventura (all'Inter?).