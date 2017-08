Calciomercato Lazio, la storia di Ameth Lo: acquistato e ceduto in 24 ore

09:07 Condividi Chiudi

Ameth Lo è stato acquistato e poi ceduto a titolo definitivo dalla Lazio nel giro di 24 ore, per liberare lo slot da extracomunitario a Caicedo.

E' durata appena 24 ore l'avventura (se così si può chiamare) di Ameth Lo alla Lazio, ossia il tempo che è trascorso dal suo acquisto alla sua cessione a titolo definitivo.

Il difensore senegalese classe '96, svincolatosi dal Milan, è stato tesserato dalla Lazio il 1° di agosto e ceduto ai maltesi del Naxxar Lions il giorno successivo.

Tutto questo per liberare uno slot extracomunitario da destinare a Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano che la Lazio ha prelevato dall'Espanyol.

Caicedo ha provato ad accelerare le pratiche per ottenere il passaporto spagnolo, ma diventerà comunitario non prima di gennaio. E allora la Lazio ha dovuto ricorrere a questo escamotage, molto comune nel mondo del calciomercato.

Ameth Lo, reduce da una stagione deludente in Lega Pro con la maglia della Reggina, non avrà dunque nessun futuro alla Lazio ma è servito ai biancocelesti per portare a termine un'importante operazione.