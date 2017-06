Calciomercato Lazio, Keita blocca tutto: il Liverpool aveva offerto 30 milioni

Il Liverpool, prima di chiudere per Salah con la Roma, aveva offerto 30 milioni alla Lazio per Keita. Ora il giocatore potrebbe arrivare a scadenza.

Calciomercato bloccato in casa Lazio dove, ormai da mesi, tengono banco tre casi: De Vrij, Biglia e soprattutto Keita. La cessione dell'attaccante, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, rischia infatti di complicare parecchio i piani di Lotito.

Basti pensare che, secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', la Lazio ha dovuto rinunciare a un'offerta di 30 milioni di euro arrivata per l'attaccante dal Liverpool che poi ha quindi dirottato su Salah della Roma.

La sensazione insomma è che la rottura tra le parti sia ormai inevitabile, anche perchè Lotito sospetta che Keita abbia da tempo un accordo per trasferirsi alla Juventus la prossima estate. Ovviamente a parametro zero.

Questo in parte spiegherebbe ad esempio il rifiuto dell'ipotesi Milan, con cui peraltro negli ultimi giorni c'è da registrare qualche tensione sul caso Biglia dato che i rossoneri non vogliono offrire più di 12-13 milioni di euro contro i 18-19 più bonus richiesti da Lotito.

In ogni caso alla Lazio non hanno ancora perso del tutto la speranza di firmare una tregua con Keita il quale, di ritorno dalle vacanze, incontrerà sicuramente i dirigenti biancocelesti per parlare del suo futuro.

In tal senso non è escluso che la stessa Juventus si presenti dalla Lazio a fine agosto con un'offerta di circa 15 milioni di euro per avere Keita fin da subito. Offerta che però Lotito ritiene assolutamente non congrua al valore del giocatore. Non resta che attendere, insomma.

Chi invece alla fine dovrebbe restare alla Lazio è De Vrij, con il quale continua la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Esattamente la stessa situazione di Keita, ma con due finali diametralmente opposti. Almeno per ora.