Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole un regista: spunta Badelj

La Lazio potrebbe tornare alla carica per un centrocampista a gennaio: nel mirino Milan Badelj, in scadenza nel giugno 2018 con la Fiorentina.

Quello di gennaio potrebbe essere un calciomercato molto caldo per la Lazio, in contrasto con le temperature reali previste per quel periodo: quasi definito l'arrivo di Caceres, attualmente al Verona, il ds Igli Tare dovrà lavorare per trovare un centrocampista centrale da regalare a Simone Inzaghi.

Oltre a Lucas Leiva, Simone Inzaghi ha a disposizione il solo Di Gennaro che però non si è mai integrato, sia per motivazioni tecniche che legate agli infortuni che lo hanno colpito: per questo, come riportato da 'Il Corriere dello Sport', nel mirino è finito Milan Badelj.

Il croato della Fiorentina (attualmente ai box per infortunio), a meno di un rinnovo che ad oggi pare improbabile, si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Accostato in tempi recenti anche al Milan, Badelj può rappresentare una grande occasione per rapporto qualità-prezzo, abbastanza elevato.

Nella trattativa potrebbero finire altri due giocatori: Danilo Cataldi (ora al Benevento che potrebbe riscattarlo in caso di salvezza) e Filip Djordjevic, entrambi molto stimati da Stefano Pioli che ha puntato su di loro durante l'ultima esperienza sulla panchina laziale.

In particolare l'attaccante serbo fu molto vicino ai viola che però bloccarono l'operazione dopo la permanenza di Babacar, seguito dal West Ham che però non affondò il colpo decisivo. Non è da escludere, infine, un tentativo per Golasa, centrocampista israeliano il cui trasferimento a Roma sfumò nel 2010.

In caso di un arrivo di uno tra Badelj e Golasa, bisognerà comunque rientrare nei parametri dei 25 giocatori in rosa con 8 italiani: attualmente la Lazio conta 24 calciatori (7 italiani) dopo il reintegro di Mauricio. Qualora il brasiliano uscisse dalla lista a gennaio, per un nuovo colpo servirà mettere a segno una cessione o, altrimenti, si potrà tesserare soltanto un italiano.