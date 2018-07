Calciomercato Lazio, Immobile resta: "Il rinnovo è vicino"

18:04 Condividi Chiudi

L'attaccante esclude definitivamente un addio alla Lazio e poi scherza su Cristiano Ronaldo: "Meno male che ho già vinto la classifica cannonieri".

Il futuro di Ciro Immobile sarà ancora alla Lazio. L'attaccante, per il quale nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte del Milan, subito dopo l'amichevole contro la Triestina ha infatti annunciato l'imminente rinnovo.

"E’ ovvio che ci sia interesse, ma sono sempre rimasto sereno, tutta l’estate. Per il rinnovo sono stati loro a chiamarmi, ci fidiamo l’uno dell’altro. Ho firmato a novembre, rifarlo dopo 10 mesi è motivo d’orgoglio.

Siamo vicini, il direttore ha un po’ da fare ma appena si libera facciamo tutto. Lui e Lotito sono uomini di parola, sono tranquillo. Quando guardo un bambino con la mia maglia mi emoziono. Ringrazio il popolo laziale per ciò che mi sta dando", ha dichiarato Immobile in conferenza.

Gli obiettivi da centrare d'altronde non mancano: "Bisogna partire da ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. Tutti si aspettano molto, non si possono fare sempre 41 goal, ma possiamo fare sempre il massimo. L’esperienza deve cancellare i nostri blackout, abbiamo perso semifinale di Europa League e Champions per 10 minuti".

Infine Immobile scherza sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "​Quando ha firmato con la Juve ho pensato 'meno male che ho fatto in tempo a vincere la classifica marcatori'. Sarà difficile affrontarlo, sia in campo che nella classifica marcatori ovviamente. Ha vinto tante volte, proverà a farlo anche qui in Italia".