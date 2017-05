Calciomercato Lazio, il padre di Keita: "Grati a Lotito, chi lo vuole parli con lui"

Il padre di Keita Balde esclude una rottura con la Lazio: "Siamo grati a Lotito, ha mantenuto le promesse. Chi lo vuole deve parlare con lui".

Nessuna rottura. Nonostante il contratto in scadenza nel 2018 e un rinnovo che tarda ad arrivare il padre di Keita, intervistato da 'Tuttosport', nega qualsiasi problema con la Lazio e gela le speranze di chi pensava di acquistare il figlio a prezzo di saldo.

"La Juventus lo segue? Da papà non può che farmi piacere. E' sempre bello sentire che un top club si interessi a tuo figlio. Nel calcio mai dire mai. Ma Keita è un giocatore della Lazio e noi saremo grati tutta la vita al club di Lotito", assicura infatti Keita senior.

Il padre del giocatore, seguito anche da Milan e Napoli, spiega: "Il presidente e Tare sono stati di parola con noi. Quando li conoscemmo, ai tempi del Barcellona, ci dissero: "Venite alla Lazio e il ragazzo in breve tempo giocherà in prima squadra".

E' andata così e per noi ovviamente si è realizzato un sogno. Lotito è un'ottima persona, lo stimo parecchio, per cui qualsiasi squadra vorrà Keita dovrà parlare anche con lui. A me interessa soltanto la felicità di mio figlio".

Keita sarà tra i grandi protagonisti della finale di Coppa Italia e il padre sa già cosa regalare all'attaccante in caso di goal: "Ho iniziato a dargli un euro a goal quando era un bambino di 9 anni, poi ho proseguito nelle giovanili del Barcellona, dove giocava punta centrale e segnava tantissimo...".

Infine il padre di Keita nega i presunti problemi caratteriali del figlio e ringrazia Simone Inzaghi. "E' una bravissima persona e un ottimo allenatore. Punta sui giovani e rispetto a Pioli predilige un calcio differente. A me Inzaghi ricorda Simeone. Keita non è "loco', è un ragazzo gentile, per bene". Parola di papà.