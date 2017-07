Calciomercato Lazio, il nome nuovo per l'attacco è Caicedo

Felipe Caicedo è la nuova idea della Lazio. La società biancoceleste ha raggiunto l'accordo con il giocatore, rimangono i dettagli con l'Espanyol.

Soltanto qualche anno fa, Felipe Caicedo sembrava destinato ad una carriera molto più blasonata. Da qualche anno, invece, complici gli infortuni, l'attaccante dell'Ecuador non è riuscito più a mantenere le aspettative nei suoi confronti. Adesso potrebbe rilanciarsi in Italia con la maglia della Lazio.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'attuale attaccante dell'Espanyol è infatti in prima posizione per diventare il vice Immobile. Felipe Caicedo ha detto già sì al duo Tare-Lotito, mentre manca ancora l'accordo con la squadra spagnola, visto che la trattativa è solo all'inizio.

Servirà un'offerta da circa 5 milioni di euro per strappare la punta all'Espanyol. Nell'ultima stagione di Liga, Caicedo non ha propriamente brillato, mettendo a segno solo 2 goal in 27 presenze. Mentre due anni fa erano stati 8 i timbri dell'ecuadoregno.

Gli altri nomi per l'attacco della Lazio, anche se al momento più complicati, sono Falcinelli del Sassuolo e Janssen del Tottenham, autore di una stagione deludente in Premier League.