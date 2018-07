Calciomercato Lazio, il Chelsea su Milinkovic: pronta l'offerta

09:54 Condividi Chiudi

Si allunga la lista delle pretendenti a Milinkovic-Savic: anche il Chelsea vuole il centrocampista e ha pronta un'offerta super per la Lazio.

Il Chelsea fa le cose in grande per regalare a Maurizio Sarri una squadra top. Dopo Jorginho, i Blues guardano ancora all'Italia e si mettono in lizza per dare l'assalto anche al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Sfumato Golovin, che è ormai del Monaco, infatti, secondo il quotidiano 'The Independent' il Chelsea si è messo sulle tracce proprio del 23enne calciatore serbo, ritenuto il profilo ideale per affiancare in mediana Jorginho con un centrocampista offensivo che ricorda l'altra stella dei Blues Eden Hazard.

Certo il Chelsea dovrà battere la concorrenza di altri top club, Manchester United e Real Madrid in particolare, e per strappare l'ok della Lazio servirà un congruo pacco di milioni di euro, ma secondo il 'The Independent' fonti vicine al calciatore affermano che il centrocampista biancoceleste avrebbe proprio nei Blues il club preferito, nonostante accettando la destinazione Stamford Bridge non potrà disputare l'ambita Champions League visto che nella scorsa stagione i londinesi non si sono qualificati.