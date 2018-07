Calciomercato Lazio, Howedes per la difesa? Duello col Galatasaray

Dopo la stagione alla Juventus, Howedes potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia della Lazio: in vantaggio c'è il Galatasaray.

Tre presenze e un goal, una stagione da dimenticare a causa degli infortuni ma non per il risultato finale: Benedikt Howedes ha vinto Scudetto e Coppa Italia con la Juventus prima di tornare alla csa madre Schalke 04, dalla quale era partito in prestito. Ora può tornare in Serie A: alla Lazio.

Classe 1988, il Campione del Mondo 2006 non rientra più nei piani dello Schalke 04 e lascerà nuovamente la squadra tedesca con cui ha giocato praticamente tutta la sua carriera, ad esclusione della stagione con la Juventus: sulle sue tracce ci sono diversi club, tra cui anche la Lazio.

Ne sono sicuri i maggiori quotidiani turchi, che danno la Lazio in lotta con il Galatasaray: la squadra di Istanbul, che giocherà nuovamente nei gironi di Champions League dopo aver vinto il campionato turco 2017/2018 al fotofinish, è in vantaggio per portare Howedes tra le proprie fila.

Terim vuole costruire una squadra esperta, unendola ai migliori talenti del club turco: Howedes sarebbe un'ottimo rinforzo per la difesa, in vista del triplo impegno. Sulle sue tracce ci sarebbe però anche la Lazio, nonchè un Everton ormai destinato a vedere Yerry Mina firmare per il Manchester United.

Apprezzato da Allegri e dalla Juventus, Howedes non è stato comunque riscattato: dopo l'esordio in maglia bianconera del 26 novembre 2017, il tedesco è sceso nuovamente in campo solamente ad aprile, per poi vincere lo Scudetto sul campo della Roma da titolare.

Il grande acquisto della Lazio in difesa è stato Acerbi, che ha sostituito il partente De Vrij: in teoria mancherebbe un altro centrale titolare, considerando che per diverse partite della scorsa annata Luiz Felipe non è stato irreprensibile. Oltre ad Howedes sembra vicino l'acquisto del 23enne Djavan Anderson, appena svincolatosi dal Bari.