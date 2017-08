Calciomercato Lazio: Hinteregger o Caldirola al posto del partente Hoedt

07:59 Condividi Chiudi

La partenza di Hoedt con destionazione Southampton apre una falla in casa Lazio: piacciono Hinteregger e Caldirola.

In casa Lazio c'è attesa per l'esordio in campionato contro la neopromossa SPAL. Al contempo però, se come probabile ci sarà la partenza di Hoedt con destinazione Southampton, sarà necessario rimpolpare la rosa con un altro difensore.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo nel mirino del direttore sportivo Tare ci sono due giocatori che militano in Bundesliga. Si tratta dell'italiano Caldirola, attualmente al Werder Brema, e del tedesco classe 1992 dell'Augsburg Martin Hinteregger.

Il primo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019, il secondo nel giugno del 2018. Entrambi potrebbero rappresentare degli investimenti non troppo costosi e utili in chiave turnover.